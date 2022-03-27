Aydın BŞB’nin gücü yetmedi: 0-3

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Play-Off'u garantileyen Aydın BŞB, lider VakıfBank'a teslim oldu: 0-3. Nicoletti ve Szakmary ile etkili olan mavi-beyazlılar, Haak'ın üstün performansı karşısında tutunamadı. 18-13'ten 4-0'lık seriyle skoru 18-17'ye getiren Aydın'ın Sultanları, sonunu göremedi seti 25-21 verdi, 1-0 geriye düştü. İkinci sete de 4-0'lık kötü seriyle başlayan Aydın BŞB, Haak, Ogbogu ve Guimaraes üçlüsünü bir türlü durduramadı. İkinci seti de 25-16 kaybeden mavi-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında 2-0 mağlup duruma düşmekten kurtulamadı. Üçüncü sette de bir türlü rakibine üstünlük kuramayan Aydın'ın Sultanları, seti 25-19 ve maçı da 3-0 kaybetti. ■ İHSAN KARATAŞ

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