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Haberler Spor Akhisar nihayet kendine geldi

Akhisar nihayet kendine geldi

28.3.2022

Akhisar nihayet kendine geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 mağlubiyet aldığı kötü serinin ardından evinde Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup eden Akhisarspor, kurtuluş ateşini yaktı. Rakibini Oğuzcan, Furkan ve Bertuğ'un golleriyle geçen yeşil-siyahlı ekip, haftalar sonra düşme hattından çıktı. Puanını 29'a çıkarıp 15. sıraya tırmanan Akhisarspor, son 6 maça umutlarını tazeleyerek girdi. Hafta içinde çarşamba günü de son sıradaki Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak Ege temsilcisi kazanarak alt gruptan uzaklaşmayı hedefliyor.

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