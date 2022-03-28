Akhisar nihayet kendine geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 mağlubiyet aldığı kötü serinin ardından evinde Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup eden Akhisarspor, kurtuluş ateşini yaktı. Rakibini Oğuzcan, Furkan ve Bertuğ'un golleriyle geçen yeşil-siyahlı ekip, haftalar sonra düşme hattından çıktı. Puanını 29'a çıkarıp 15. sıraya tırmanan Akhisarspor, son 6 maça umutlarını tazeleyerek girdi. Hafta içinde çarşamba günü de son sıradaki Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak Ege temsilcisi kazanarak alt gruptan uzaklaşmayı hedefliyor.