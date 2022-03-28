Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı

NBA'DE Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 27 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Lig sonuncusu Rockets, Trail Blazers deplasmanında kazanarak art arda 2. galibiyetini elde ederken mücadeleyi milli basketbolcu damga vurdu. Rockets'ta 27 sayıyla kariyer rekorunu kıran Alperen, sahanın en skoreri oldu. Alperen ayrıca 7 ribaunt ve 3 asist üretti. Jalen Green de 25 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Doğu Konferansı'ndaki önemli karşılaşmada ise Brooklyn Nets, konuk olduğu Miami Heat'i 110-95 mağlup etti. Peş peşe 4. maçını kaybeden Heat, liderliği Philadelphia 76ers'a bıraktı. Nets'te Kevin Durant 23 sayı, 5 asist, 3 top çalma ile oynadı.