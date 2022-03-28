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Haberler Spor Bodrumspor iki maç sonra kazandı

Bodrumspor iki maç sonra kazandı

28.3.2022

Bodrumspor iki maç sonra kazandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen Bodrumspor, iki maç aradan sonra kazandı. Bu galibiyetle Play-Off'u garantileme yolunda önemli bir adım atan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, sezon sonuna kadar seri yakalamak istediklerini söyledi. Topladığı 60 puanla lider Sakaryaspor'u 8 puan geriden takip ettiklerini belirten İsmet Taşdemir, "Önümüzde daha 7 maç var. Bu 21 puan demek. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Seri galibiyetler yakalayıp zirve için iddialı konuma gelmek istiyoruz" diye konuştu.

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