Kaptan Çalhanoğlu

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek, bu büyük kupaya katılma hayalini 20 yıla çıkarmıştı. Skor 2-1 aleyhimize devam ederken kaptanımız BurakYılmaz, 85'te penaltı kaçırmış ve maç sonunda da Milli Takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Burak, İtalya ile salı günü Konya'da oynayacağımız karşılaşma öncesi Porto'daki kamptan ayrılırken, onun ardından Ay-Yıldızlılar'da yeni bir dönem başlayacak. 36 yaşındaki forvetin sorumlulukları, yeni isimlere geçecek. Şu anki kadroda takımın en tecrübelileri 33 yaşındaki Caner Erkin ve yedek kaleci Sinan Bolat. Ancak onların direkt ilk 11'de forma giyme ihtimalerinin düşük olduğunu düşünürsek, 67 ile bu ekibin içinde en çok milli olan Hakan Çalhanoğlu'nun, birinci kaptan görevine getirilmesi bekleniyor.

TAKIMIN YENİ LİDERİ

Aynı dili konuşabildiği Stefan Kuntz'un hem saha içi hem de saha dışındaki en önemli yardımcılarından olan Hakan, yeni kaptan ve 1 numaralı lideri olacak. Hakan'ın ardından Çağlar Söyüncü'nün, ikinci kaptanlık pozisyonunu alması bekleniyor.

KUNTZ'UN SAĞ KOLUYDU

AY-YILDIZLILARDA Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasının ardından, teknik direktör Stefan Kuntz'un oldukça üzüldüğü öğrenildi. Hem saha içi hem saha dışında tecrübeli golcüden faydalanan Kuntz'un uzun süre Burak ile konuştuğu öğrenildi.

ARDA YILDIZLAŞTI

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup'ta Galler ile karşılaşan Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, rakibini 5-2'lik sonuçla mağlup ederken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler etkili oyunuyla dikkat çekti. Gornja Radgona Stadı'ndaki maça hızlı başlayan milli takımımızın gollerini, 9. dakikada Halil Özdemir, 10. dakikada Efe Sihlaroğlu, 33. dakikada Arda Güler, 55. ve 86. dakikalarda Can Uzun kaydetti. Rakip Galler'in gollerini ise 17. ve 58. dakikada penaltıdan Luke Harris kaydetti. Genç yıldız Arda Güler'in 33. dakikada attığı golün yanı sıra 2 de asist yapması, millilerin maçı koparmasında kritik rol oynadı. Grubun diğer maçında Türkiye, Slovenya ile karşılaşacak.