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Haberler Spor Manisa FK’nın bankosu Sadi

Manisa FK’nın bankosu Sadi

28.3.2022

Manisa FK’nın bankosu Sadi

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Manisa Futbol Kulübü'nün defanstaki sigortası Sadi Karaduman oldu. Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, 23 lig maçının 21'inde banko görev yaptı. Serkan Özbalta'nın ardından Turgay Altay'ın da vazgeçilmesi olan Sadi, 1871 dakika forma şansı buldu. Fransız stoper Loick Landre ile iyi bir ikili olan Sadi, takım savunmasındaki başarısı ile teknik patron Turgay Altay'ın bankoları arasında yerini aldı. Sadi'ye Boluspor maçında da büyük iş düşecek.

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