Merkezefendi’de moraller bozuldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Galatasaray NEF galibiyetleriyle dikkat çeken Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te, Tofaş karşısında alınan farklı yenilginin şoku yaşanıyor. Oynadığı 24 maçtan 7'sinde potasında 90 ve üstü sayı gören, iç sahadaki 11 maçtan 7'sini kaybeden yeşil-siyahlılar, 33 sayı fark yediği Gaziantep Basketbol (82-49) hezimetinin ardından 32 farkla yenildiği Tofaş karşısında bu seneki en farklı mağlubiyetini yaşadı, hayal kırıklığı yaşattı. Ligde 24 maçta 16'ncı mağlubiyetini alan Denizli temsilcisinde Antrenör Zafer Aktaş, "Taraftarımızdan özür dileriz. En kısa sürede toparlayıp önümüzdeki maçlarda yine mücadele eden, savaşan takımı yaratacağız" açıklamasını yaptı.