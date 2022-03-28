Nazilli Belediye’ye meşaleli karşılama

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maç galibiyete hasret kalıp alt sıralara geriledikten sonra yeni teknik patronu Taner Öcal yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini şampiyonluğun en güçlü adayı lider Pendikspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alarak Play-Off iddiasını güçlendiren Nazilli Belediyespor, ilçeye dönüşte meşalelerle karşılandı. Grupta 40 puana ulaşıp son 8 maç öncesi Play-Off hattıyla arasındaki farkı 2 puana indiren siyah-beyazlıları İstanbul deplasmanı dönüşü gece Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde taraftarları karşıladı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu karşılamada taraftarlar meşale yaktı.