Petkim’in gücü yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, sahasında Aliağa Petkimspor'u 97-83 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Petkimspor 20. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele oldukça çekişmeli başladı. Karşılıklı sayıların atıldığı ilk periyodun son hücumunda Sean Armand zor bir üçlük isabeti buldu ve Petkimspor'u öne geçirdi: 26-27. Maçın 2. çeyreğinde de muhteşem bir tempo vardı. İzmir ekibi güçlü rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyarak soyunma odasına önde girdi: 54-55. 2. yarıya Efes baskılı başladı ve Petkim karşısında skoru eline aldı: 74-67. Son çeyrekte de etkili oyunun sürdüren Efes, maçı 97-83 kazandı.