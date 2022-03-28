  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Petkim’in gücü yetmedi

Petkim’in gücü yetmedi

Aliağa Petkimspor, ilk yarısını 55-54 önde bitirdiği maçta Anadolu Efes’e 97-83 yenildi

28.3.2022

Petkim’in gücü yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, sahasında Aliağa Petkimspor'u 97-83 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Petkimspor 20. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele oldukça çekişmeli başladı. Karşılıklı sayıların atıldığı ilk periyodun son hücumunda Sean Armand zor bir üçlük isabeti buldu ve Petkimspor'u öne geçirdi: 26-27. Maçın 2. çeyreğinde de muhteşem bir tempo vardı. İzmir ekibi güçlü rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyarak soyunma odasına önde girdi: 54-55. 2. yarıya Efes baskılı başladı ve Petkim karşısında skoru eline aldı: 74-67. Son çeyrekte de etkili oyunun sürdüren Efes, maçı 97-83 kazandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA