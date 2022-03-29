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Haberler Spor Arkas lideri devirdi

Arkas lideri devirdi

Son iki maçını kaybeden İzmir ekibi, Halkbank’ı evinde yenmesini bildi

29.3.2022

Arkas lideri devirdi
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 2 mağlubiyet alarak ilk 4'teki yerini kaybeden Arkas Spor, 25. haftanın kapanış maçında konuk ettiği lider Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanını sona erdirdi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 17-25, 25-19 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonun bitimine 1 hafta kala 50 puana ulaşan Arkas Spor yeniden 4. sıraya yükselirken, lider Halkbank 68 puanda kaldı.
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