Ege yine dipte

Spor Toto Birinci Lig'de yer alan 19 takımın kadro değerleri ortaya çıktı. Ancak ligde mücadele eden 5 Ege ekibinden 4'ü dipte yer aldı. 10,08 milyon Euro kadro değerine sahip Samsunspor, ligin güncel kadro değeri en yüksek takımı oldu. Kümede kalması mucizelere bağlı olan Balıkesirspor, 1.65 milyon Euro değerle sıralamada son sırada yer aldı. Bir başka Ege takımı Denizlispor ise 4.60 milyon Euro'luk değeri ile Bal-Kes'in bir basamak üstüne yerleşti. İzmir ekibi Altınordu 4.90 milyon Euro'luk değeri ile iki Ege ekibini izledi. Rakiplerine oranla düşük kadro değerlerine sahip bu 3 takım şimdi ligde kalma mücadelesi veriyor.

MENEMENSPOR 15. SIRADA

Balıkesirspor, Denizlispor ve Altınordu'nun ardından alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan Menemenspor, 5.65 milyon Euro değeriyle 15. sırada yer aldı. 1. Lig'de ilk sezonunu geçiren Manisa Futbol Kulübü ise 7.35 milyon Euro kadro değeriyle Ege takımları arasında ön plana çıktı. Manisa temsilcisi sıralamada 10. sırada kendine yer buldu. Öte yandan ligin yaş ortalaması en yüksek takımı 28.9 ile İstanbul ekibi Eyüpspor, en genç takımı ise 22.6'yla İzmir ekibi Menemenspor oldu.