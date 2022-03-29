Vural’dan yaylım ateşi

TÜRK futbolunun tecrübeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural, kulüp yöneticiler, yabancı teknik direktörler ve şampiyonluk yarışı ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Kulüplerde öncelikle idari başarının sağlanması gerektiğini belirten Vural, büyük takımların Türk teknik direktörlerle daha başarılı olduğunu savundu. Yöneticilerin kendilerini sorgulaması gerektiğini ifade eden Yılmaz Vural, "Sanki bizim yöneticilerimiz hepsi Fransız, Alman, İspanyol, İtalyan da bizi beğenmiyorlar" yorumunu yaptı.

İstanbul kulüplerinin değişmesi gerektiğini aktaran Vural, "Mali konulardaki sıkıntılar takım oluşturmakta zorluk çıkardı. Anadolu takımları daha iyi oyuncuları daha ucuza buluyorlar. Bu, büyük kulüplere 'böyle yaparsanız başarılı olma şansınız artar.' mesajını vermiştir" dedi. Genellikle sezonun son haftalarında tercih edilen bir teknik direktör olmasının insanların kafasında bir espri haline geldiğini belirten Vural, "8 maç kala düşmeye veya çıkmaya adaysan, seni bu başarıya götürecek ekip olarak görüyorsan, 'peki niye başında gelmiyor bu adam?' diye sorulabilir. Bir garip ülkeyiz" dedi.

ISMAEL'İ KİM, NİYE GETİRDİ?

YILMAZ Vural, Beşiktaş Kulübünün, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i hangi kriterlere bakarak göreve getirdiğini merak ettiğini söyledi. Vural, "Beşiktaş'a Valerien Ismael geldi. Nasıl geldi, kim getirdi? Olduğu yerlerdeki başarısı ne? Hangi gerekçeler ve kriterlere bakılarak buraya getiriliyor bilemiyorum" dedi.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU

LİGDEKİ şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Yılmaz Vural, Trabzonspor'un mutlu sona ulaşacağına inandığını ifade etti. Vural, Trabzonspor'un başarısının Türk futbolu açısından faydalı olduğunu belirterek "Trabzonspor şampiyon oldu tabii. Futbolda top yuvarlaklığını göstermezse açık ara şampiyon oldular. Tebrik ediyorum kendilerini. İyi oldu, zamanlı oldu. Trabzonspor'un, Anadolu ve Türk futbolunun ihtiyacı vardı. İnşallah bu Türk futboluna başka bir bakış getirir. Trabzonspor yaptığı doğruların karşılığını aldı. Ahmet Ağaoğlu'na, sevgili Abdullah Avcı'ya, takıma, taraftarlara, oyunculara şampiyonluk 'hayırlı olsun' diyorum"dedi.

TORRENT'İN BAŞARILI OLMASI ÇOK ZOR

YILMAZ Vural, İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in kısa sürede Galatasaray gibi büyük bir camianın sorunlarını çözebilecek zamanı ve yaptırım gücü olmadığını belirtti. Torrent'in başarı elde etmesinin zor olduğunu kaydeden tecrübeli teknik direktör, "Yabancı hoca getirildi de ne oldu? Galatasaray hala düşme potasında. Neymiş, Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola'nın kendisi değil ki. Çok geç yardımcı hocalıktan birinci hocalığa geçmiş bir arkadaşımız. Kısa sürede büyük bir camianın sorunlarını çözebilecek ne zamanı, ne de yaptırım gücü var. Dolayısıyla başarılı olması zor. Hala 38 puanla düşme potasının içinde. Böyle olunca 'getirdin de ne oldu?' olur" diye konuştu.

LÖW'DEN DAHA ÇOK EGİTİM ALDIM

FENERBAHÇE'NİN yeni sezonda takımın başına getireceği öne sürülen Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili Yılmaz Vural, "Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım. Bir de üniversitesini bitirdim. Löw onu bitirmedi sanırım. Bitirdiyse özür diliyorum kendisinden. Senin elinde 36 yıldır aralıksız çalışan bir adam var. Bu ülkenin en çok resmi maç yöneten ikinci antrenörüyüm. 774 tane. Ben mahalle takımı yönetmedim. Ben de yabancı dil biliyorum. Bazen benim de Alman pasaportum var diye ironi yapıyoruz. Ne olacak yani? İsmimiz Yılmaz diye mi?" ifadelerini kullandı.