Arkas Spor’a 1 puan yetecek

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde önceki gün evinde 3-1 mağlup ettiği lider Halkbank'ın namağlup unvanını sona erdirerek yeniden 4. sıraya yükselen Arkas Spor, normal sezonun son haftasında 1 puan daha alması halinde ilk 4'e kalarak şampiyonluk umudunu koruyacak. Ligde 17 galibiyetle 50 puan toplayan İzmir temsilcisi, cuma günü Cizre Belediyespor deplasmanında 2 set alıp sahadan 3-2 yenik ayrılsa bile 51 puana ulaşıp 4. basamaktaki yerini koruyacak.

SON BİLETİ KİM KAPACAK?

Arkas Spor'u 17 galibiyetle 3 puan geriden takip eden 47 puanlı 5. sıradaki Spor Toto ise Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında mücadele edecek. Ligde lider Halkbank, zirve takipçisi Fenerbahçe ve 3. sıradaki Ziraat Bankkart bitime 1 hafta kala ilk 4'teki yerlerini garantilerken, son bileti Arkas Spor ya da Spor Toto alacak.