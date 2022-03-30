Halil’e Fener kancası

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar'a Süper Lig'den yine talip çıktı. Geçen sezon sonunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine aldığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu için bu kez Fenerbahçe devreye girdi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Halil'i ısrarla kadroda görmek istediği ve Göztepe yönetimi ile bağlantıya geçerek transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Geçen sezon sonunda kulübüyle sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatarak gelen tekliflere yanıtını veren Halil'in Göztepe'de taraftarlarla yaşadığı problem nedeniyle ayrılmayı ciddi olarak düşündüğü öğrenildi.

PAZARLIK YAPILACAK

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve Göz-Göz'de 11 sezon forma giyerek kaptanlık mertebesine kadar yükselen Halil için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkanvekili Talat Papatya'nın sezon sonunda masaya oturması bekleniyor. Göztepe yönetiminin, teklif karşısındaki tavrı ise merakla bekleniyor.