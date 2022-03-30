Milli Takım’da sıkıntı yaşıyoruz

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligde yabancı sayısında bir azaltmaya gidilebileceğini belirterek, Türk oyuncuların sahada daha fazla sorumluluk alabileceğini ifade etti. Sarıca, A Milli Takım başantrenörlüğü döneminden bu yana Türk oyuncuların Basketbol Süper Ligi'nde yeteri kadar süre almadığını söyledi. Yabancı kuralının kısıtlayıcı gibi gözüktüğünü ancak bunun böyle olmadığını belirten Sarıca, "Avrupa'da oynayan takımlarımız, özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da 11'er yabancı oyuncu var. Türk oyuncu zaten süre alamıyor" diye konuştu.

SARICA: KARŞI ÇIKMAM

Yabancı oyuncu sayısında azalma olması gerektiğini ifade eden Sarıca şöyle devam etti: "Türk oyuncular sahada daha fazla sorumluluk alabilir. Milli Takım'da da bence yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Ligde bazı Türk oyuncular sadece maçın başında süre alıyor. Bu yeterli değil. Bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Ben açıkçası buna karşı çıkmam."

İLK 20'DE TÜRK OYUNCU YOK

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon takımlar 5 yabancı isme maç kadrolarında yer verebiliyor. Şimdiye kadar oynanan maçlarda, maç başına süre alan isimler sıralamasında ilk 20'de Türk oyuncu bulunmuyor. En fazla oynayan isimler sıralamasında G.Saray'da 34 dakika 32 saniye sahada kalan Bost ilk sırada yer aldı. Oyuncuların toplam süreleri sıralamasında ise ilk 20'de 2 Türk basketbolcu yer alıyor. Bu listede Darüşşafaka'dan Doğuş 13, Beşiktaş'tan Egehan Arna ise 16. durumda bulunuyor.