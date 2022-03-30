‘Yarışı bırakmayacağız’

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik patronu Turgay Altay, kentin yerinin Süper Lig olması gerektiğini savundu. Play-Off şansını son maça kadar kovalayacaklarını belirten Altay, "İsimlerden bağımsız hak eden her oyuncuya formayı veririm. İdmanda yer almayan oyuncu da sahada olamaz. Önce iyi antrenman yapacaksınız. Takımın şu anki mevcut gücüne güveniyorum. Bir seri yaparsak farklı yerlere geliriz. Buna inanmak gerekiyor. Şampiyon olmak istiyorsanız gerçekten inanırsanız, bunu istediğinizi hissettirmelisiniz" dedi.

'HEDEF AVRUPA OLACAK'

ALTAY, şöyle devam etti: "Kalan 8 maçta da biz belirleyici olacağız. Bolu maçını kazanırsak ki kazanıp döneceğiz. Çok farklı yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Sezon sonu için benim inancım olumlu 8 hafta sonra başka bir tabloyla karşınıza çıkacağız. Ben olayım ya da olmayayım Manisa FK, Avrupa kupalarını hedefleyecek. Amacımız uzun yıllar burada kalmak ve bunları yaşamak. Bunlar için de tesisleşmek, ekonomiyi büyütmek gerekiyor."

'SIRADAN BİR ANTRENÖR OLMAK İSTEMİYORUM'

MANİSA FK'da sıradan bir antrenör olmak istemediğini sözlerine ekleyen teknik patron Turgay Altay, "Cesur, gerçekçi bir antrenör olmak istiyorum. Aynı zamanda hedefim Türkiye'de çalışmak da değil. Ben yurtdışında çalışmak istiyorum. Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. En önemli maçımız önümüzdeki ilk maçımız. Kazanmanın bir yolunu bulacağız. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncumu oyundan alacağımızı ilk geldiğimde söyledim. Bir kere de bunu yaptım. Bu güçsüzlüktür. Kabul etmiyorum. Takıma güveniyorum. Kazanıp dönünce bakalım yol bizi nereye götürecek. Ben umutluyum" dedi.

EMRE AKBOGA, U-15 MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

MANİSA FK'nın genç futbolcusu Emre Akboğa, U-15 Milli Takımı'nın Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. Ay-yıldızlı ekibin 4-12 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği kampa davet edilen Emre, siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyette yüzleri güldürdü.

■ BERKE ÖZBAY