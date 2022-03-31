Bucaspor teslim olmadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, kendisi gibi Play-Off'u hedefleyen en yakın rakibi Amed Sportif ile 1-1 berabere kaldı. 8. dakikada Mustafa Seyhan'ın ortasında Tunç Murat'ın kafa şutunda top üstten auta çıktı. 27'de Kutay'ın kullandığı serbest atışta topla buluşan Okan'ın şutu kaleci Şener'de kaldı. 33'te ani gelişen Amed Sportif atağında Mansur, kaleci Şener'i avladı: 1-0. 42'de Enes'in ara pasında Berke'nin şutunda Amed kalecisi Bekir gol izni vermedi.

İZMİR EKİBİNDE KALECİ ŞENER İYİYDİ

48'de Yalçın'ın ortasında Tunç Murat'ın şutunda top kalecide kaldı. 51'de ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Berke, eşitliği sağladı: 1-1. 62'de Cenk'in soldan ortasında Oğuz, bekletmeden vurdu. Top direğin dibinden az fakla auta çıktı. 74'te Mansur'un gelişine şutunda kaleci Şener topu güçlükle dışarıya attı. 84'te Saruhan'ın ara pasında Tunç Murat'ın vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı. 90'da Okan'ın ortasında Mehmet Alaeddinoğlu'nun kafasında meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşma 1-1 tamamlandı.