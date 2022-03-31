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Haberler Spor Kuntz gelecek adına umutlu

Kuntz gelecek adına umutlu

Konya’da oynanan özel maçta İtalya’ya 3-2 mağlup olan milli takımda teknik direktör Kuntz, “Oyuncular neyi geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar” dedi

31.3.2022

Kuntz gelecek adına umutlu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, önceki gün özel karşılaşmada İtalya'ya 3-2 mağlup olurken, maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, gelişme gösterdiklerini söyledi.

Oynadıkları iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile ilk dokunuş anlamında iki karşılaşmada da bunları geliştirmemiz gerektiğini gördük. Dolayısıyla oyuncularımız neyi geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar. Biri frikikten, biri bireysel hatadan diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı.

SERDAR'DAN MEMNUNUM
Bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük. Dolayısıyla gelişme göstermek, onların düzeyine ulaşmak, bunlar yapmamız gereken şeyler" dedi. Kuntz, Serdar Dursun ile ilgili ise, "Ben performansından memnunum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için de mutluyum. Düşündüğü tek bir şey var. O da ceza sahasının içerisine bir an önce girip, gol atmak" şeklinde konuştu.

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