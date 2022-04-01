Akhisarspor kendini yeniden ateşe attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Ankara Demirspor'u evinde yenerek aylar sonra düşme hattından çıkan Akhisarspor, umutları tükenmek üzere olan son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olurken kendini tekrar ateşe attı. Ligde 7 maçtır kazanamayan rakibine deplasmanda hayat öpücüğü veren Akigolar, yeniden düşme hattına geriledi. Kazanması durumunda derin bir nefes alacağı hayati öneme sahip maçtan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip son oynadığı 10 maçın 8'ini kaybederken taraftarını iyice korkutmaya başladı. Akhisarspor, grupta bitime 5 maç kala 29 puanla, 2 maçı eksik Pazarspor'un 2 puan gerisinde düşme hattında 16. sırada yer alıyor.

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