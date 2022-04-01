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Haberler Spor Akhisarspor kendini yeniden ateşe attı

Akhisarspor kendini yeniden ateşe attı

1.4.2022

Akhisarspor kendini yeniden ateşe attı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Ankara Demirspor'u evinde yenerek aylar sonra düşme hattından çıkan Akhisarspor, umutları tükenmek üzere olan son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olurken kendini tekrar ateşe attı. Ligde 7 maçtır kazanamayan rakibine deplasmanda hayat öpücüğü veren Akigolar, yeniden düşme hattına geriledi. Kazanması durumunda derin bir nefes alacağı hayati öneme sahip maçtan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip son oynadığı 10 maçın 8'ini kaybederken taraftarını iyice korkutmaya başladı. Akhisarspor, grupta bitime 5 maç kala 29 puanla, 2 maçı eksik Pazarspor'un 2 puan gerisinde düşme hattında 16. sırada yer alıyor.
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