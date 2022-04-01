Turgutlu nihayet hayata döndü

2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenen düşme potasındaki Turgutluspor, hayata döndü. Bu maça kadar son 4 karşılaşmasını kaybedip umut tüketen kırmızı-siyahlılar, alt sıralardaki rakipleri Adıyaman FK ve Sarıyer'in mağlup olduğu haftayı çok iyi değerlendirdi. Kurtuluş bölgesiyle arasındaki puan farkını 1'e düşüren Kasaba'nın teknik direktör Nadir Arıkan, Afyonspor galibiyetinin kendileri için milat olacağını söyledi. Arıkan, "Çok değerli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Halen düşme potasındayız ama önümüzde oynanmamış 6 maç var. Bu müsabakaların her biri final niteliğinde olacak. Ben takımıma ve ekibime inanıyorum. Turgutluspor lige tutunacak" dedi.

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