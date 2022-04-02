Aydın BŞB mutlu

Play-Off’u garantileyen Aydın BŞB , son maçında Sarıyer ’i yendi. Aydın 'ın Sultanları ilk iki seti 23-25 ile 21-25 skorlarla kazandı. Üçüncü seti Sarıyer alırken, Aydın ekibi son seti 25-21 aldı, rakibini 3-1 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Aydın'ın Sultanları, normal sezonu ilk 8'de tamamlayıp Play-Off'a kaldı. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan maçta Aydın BŞB, ilk iki seti 23-25 ile 21-25 skorla kazandı. Üçüncü seti ev sahibi Sarıyer Bld 25-21 kazanırken dördüncü seti 21-25 alan Aydın'ın Sultanları, maçtan 3-1'lik galibiyet elde etti. Sarıyer karşısında bu sezonki 12'nci galibiyetini alan mavi beyazlılar, normal sezonu 37 puanla tamamladı. Aydın'ın Sultanları, Avrupa Kupalarına katılabilmek için Play-Off grubunda mücadele edecek.