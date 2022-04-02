Macaristan’da tarih yazdık

TÜRKİYE Kadın Güreş Milli Takımı, büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Budapeşte'de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman aldı. Türkiye, kadınlarda 140 puanla tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 135 puanla Ukrayna ikinci, 110 puanla da Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

5. ALTIN MADALYA

Şampiyonada, Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit altın, Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Bediha Gün bronz madalya aldı. Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak da beşinci oldu. Kadınlar 76 kilo finalinde Estonyalı Epp Maee'yi yenen Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 50 kilo finalinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla mağlup eden Evin ise büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

GÜREŞÇİLERDEN İKİ FİNAL

MACARİSTAN'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporcular Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finale çıktı. Rıza Kayaalp ile Azerbaycanlı Beka Kandelaki arasındaki 130 kilo yarı final müsabakası 1-1 bitti. Kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Rıza, son puanı aldığı için finale yükseldi. 77 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Başar da Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 7-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Yunus Emre, Ermeni Malkhas Amoyan, Rıza ise İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaşacak. Emre Mutlu (55 kilo) ve Ahmet Uyar (63 kilo), yenildikleri rakipleri finale yükseldiği için ve sıkletlerinde sporcu sayısı az olduğundan direkt bronz maçına çıktılar. İlk maçını kaybeden Metehan Başar ise rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti.