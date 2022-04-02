Muğla’yı dünya izleyecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca düzenlenecek olan dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 10 Nisan'da startının verileceği Muğla'da, dünyaca ünlü bisikletçiler, Bodrum ve Milas gibi turizm merkezlerinde pedal çevirirken, bu bölgelerde bulunan tarihi ve kültürel mekanların da tanıtımını yapacak. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla'mızın tanıtımına katkı sağlayacak" dedi. Tavlı, sporseverlerin ve bisikletçilerin heyecanla Muğla'da etapları beklediğini bildirdi

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