Bakü’de gurur tablosu

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan milli sporcularımız göğsümüzü kabarttmayı başardı. Başkent Bakü'de düzenlenen dev organizasyonda milli cimnastikçiler İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Erkekler halka aleti finallerinde yarışan İbrahim Çolak, elde ettiği 14 bin 766 puanla podyumun ikinci basamağına çıktı. Çolak, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırırken, bir güzel haber de Ferhat Arıcan'dan geldi.

BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Bakü'de paralel bar disiplininde mücadele eden Ferhat Arıcan, 14 bin 900 puanla yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyüklerde Sevgi Seda Kayışoğlu ise asimetrik paralel finalini 6., Adem Asil ise yer finalinde 8. sırayı aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan sporcular Ferhat Arıcan ile İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

SONUÇTAN ÇOK MEMNUNLAR

Arıcan ve Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'ndaki performanslarından memnun olduklarını söylediler. Arıcan, Azerbaycan halkına desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Paralel barda ikinci kez Dünya Kupası'nda yarıştım ve ikinci madalyamı aldım. Gümüş oldu, bundan sonra daha da iyi olacak" dedi. Çolak ise, "Madalya aldığım için çok mutluyum. Performansımdan da çok mutluyum. Buraya gelmeden önce bir zehirlenme yaşadım. Son iki günde kendimi iyi hissetmeye başladım. Daha iyisini yapabileceğimi biliyordum" şeklinde konuştu.