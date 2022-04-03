İşte Manisa bu

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi. Rakibi karşısında iyi bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, maçın bitiminde büyük sevinç yaşadı. 16. dakikada Ozegovic ceza sahası içinde Emir tarafından düşürüldü. Manisa FK cephesi penaltı beklerken, maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu devam kararı verdi. 20'de Erhan'ın şutunda kaleci Rybka gol izni vermedi. 26'da Gakpa'nın pasında Erhan, topa çok sert vurdu, güzel bir gol attı: 0-1. 32'de Gakpa'nın pasında topla buluşan Erhan, bu kez takımını golden etti.

GAKPA FARKI İKİYE ÇIKARDI

59'da Ozegovic'in pasında Çağrı, topu altı pas içine çevirdi. Gakpa bekletmeden vurdu: 0-2. 64'te Sadi'nin ortasında topla buluşan Ozegovic'in şutu kaleci Rybka'da kaldı. 69'da Kasongo'nun şutunda top üstten auta gitti. 77'de Hakan'ın sağdan ortasında Balaj kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2. 81'de Çağrı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gakpa, meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi. 89'da ani gelişen Boluspor atağında Abdurrahman topu dışarıya attı. Manisa FK maçı 2-1 kazandı.