Petkim son anda

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor'u oyunun büyük bölümünü geride götürdüğü maçta 70-68 yendi. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk ekip ilk periyodu 25-12 geride tamamladı. Aliağa temsilcisi ikinci periyotta Perkins ve Armand'ın basketleriyle skora denge getirmeye çalışsa da rakibi durduramayınca soyunma odasına 46-34 yenik gitti.

PES ETMEDİ, KAZANDI

3. periyodu da 56-48 geride bitiren, bir ara 16 sayı farkla geriye düşen ve son 5 dakikaya 10 sayı farkla mağlup giren Petkim, Erol ve Armand'ın üçlükleriyle öne geçti. Bitime 9 saniye kala skor 68-68 berabereyken Armand'ın basketi Aliağa'ya galibiyeti getirdi.