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Petkim son anda

ING Basketbol Süper Ligi’nde ligde kalma mücadelesi veren Aliağa ekibi, bitime 9 saniye kala Armand’ın basketiyle Bursaspor’u yendi

3.4.2022

Petkim son anda

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor'u oyunun büyük bölümünü geride götürdüğü maçta 70-68 yendi. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk ekip ilk periyodu 25-12 geride tamamladı. Aliağa temsilcisi ikinci periyotta Perkins ve Armand'ın basketleriyle skora denge getirmeye çalışsa da rakibi durduramayınca soyunma odasına 46-34 yenik gitti.

PES ETMEDİ, KAZANDI
3. periyodu da 56-48 geride bitiren, bir ara 16 sayı farkla geriye düşen ve son 5 dakikaya 10 sayı farkla mağlup giren Petkim, Erol ve Armand'ın üçlükleriyle öne geçti. Bitime 9 saniye kala skor 68-68 berabereyken Armand'ın basketi Aliağa'ya galibiyeti getirdi.

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