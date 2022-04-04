Balıkesirspor dağıldı

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattına demir atan Balıkesirspor sahasında konuk ettiği Erzurumspor'a 5-1 yenildi. Bal-Kes, kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı. 11'de Olanare çok vurdu: 0-1. 27'de Eren'in kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Olanare tamamladı: 0-2. 46'da Mustafa'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Mücahit'in şutu ağlarla buluştu: 0-3. 52'de Alican'ın ortasında arka direkte topla buluşan Eren kafayla çok sert vurdu: 0-4. 64'te Olanare, kaleci Yiğithan'ı avladı: 0-5. 81'de Malle'nin Oğuzhan'a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi, atışı Batuhan İşçiler gole çevirdi: 1-5. Balıkesirspor karşılaşmayı 5-1 kaybetti.