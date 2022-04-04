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Haberler Spor Fethiyespor bir kez daha costu

Fethiyespor bir kez daha costu

Çankaya FK’yı 5-2 yenen Ege ekibi, bu sezon 3. kez farklı skora imza attı.

4.4.2022

Fethiyespor bir kez daha costu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Fethiyespor, Çankaya FK'yı deplasmanda 5-2 yenerken, bu sezon üçüncü kez rakip ağlara 5 gol attı. Daha önce ligin ikinci haftasında şuan lider durumda bulunan Esenler Erokspor'u evinde 5-1'lik skorla geçen Ege temsilcisi, Karabükspor'u da 5-0 yenmişti. Topladığı 59 puanla lider Esenler Erokspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada olan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Çankaya FK karşısında iyi bir futbol oynadık ve iyi bir skor elde ettik. Devamını getirmek istiyoruz. Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz" dedi.

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