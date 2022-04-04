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Haberler Spor Manisa Futbol umut tazeledi

Manisa Futbol umut tazeledi

Deplasmanda Boluspor’u dize getiren Ege temsilcisi, yüzünü bir kez daha Play-Off’a çevirdi

4.4.2022

Manisa Futbol umut tazeledi

Spor Toto 1. Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda umut tazeledi. Kiritik 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar ilk 6'ya bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör Turgay Altay, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Kendi oyun tarzımızın biraz dışına çıksak da galip gelmesini bildik. Her karşılaşma bizim adımıza çok önem taşıyor. Devamında iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bizim için sezon yeni başladı. Önümüzde Yılport Samsunspor maçı var. Boluspor galibiyetinin anlamlı olması için de Samsun maçını kazanmamız gerekiyor. Bu maç bizim hedefimizi iyice ortaya çıkaracak. Umarım hayalim gerçekleşmiş olur" şeklinde konuştu.

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