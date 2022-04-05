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Af gündemde yok

5.4.2022

Af gündemde yok
SPOR Toto Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1 yenilen düşme potasındaki Altay'da hesap devri başlarken alacakları nedeniyle yönetimle ters düşen ve kadro dışı bırakılan golcü Paixao'nun şu an için affı gündemde olmadığı öğrenildi. Yönetimin futbolcuyla ilgili bu hafta içinde resmi bir açıklama yapması beklenirken teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun Adana Demirspor maçında hücumda yine Bamba ile başlaması bekleniyor. İzmir ekibinde takımın etkili isimleri Ahmed Yasser Rayan ve Thaciano ise sarı kart cezalısı oldukları için bu önemli deplasmanda görev alamayacak.
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