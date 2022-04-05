  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Akhisarspor’da kabus sürüyor

Akhisarspor’da kabus sürüyor

5.4.2022

Akhisarspor’da kabus sürüyor
TÜRKİYE Kupası ve Süper Kupa'yı 2018 yılında havaya kaldırıp tarihi ilkleri başardığı Spor Toto Süper Lig'den 2019, 1. Lig'den de geçen sezon küme düşüp bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Akhisarspor, evinde Teco Karacabey Belediyespor önünde büyük şok yaşadı. Rakibine iç sahada 6-0 gibi çok farklı skorla mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, bitime 4 maç kala kurtuluş umutlarını azalttı, taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Son 11 maçın 9'unu kaybeden Akhisarspor, 2 maçı eksik Pazarspor'un 2 puan gerisinde düşme hattında kaldı. Kalan haftalarda Şanlıurfaspor (D), Kırklarelispor, Pazarspor (D) ve Amed Sportif'le oynayıp, son haftayı bay olarak geçecek Akhisar, maksimum puanı alarak rakiplerinin takılmasını umacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA