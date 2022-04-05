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Haberler Spor Aydın’ın Sultanları Avrupa’yı hedefliyor

Aydın’ın Sultanları Avrupa’yı hedefliyor

Sultanlar Ligi’nde 26 maçta 12 galibiyet, 14 mağlubiyet alan ve sezonu 37 puanla 7. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, Play-Off 5/8 etabında PTT’yle karşılaşacak

5.4.2022

Aydın’ın Sultanları Avrupa’yı hedefliyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7. sırada tamamladı. Sezona Balkan Kupası şampiyonluğu ile başlayan, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükselen başantrenör Alper Hamurcu yönetimindeki Aydın'ın Sultanları, ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 mağlubiyet elde etti. Normal sezonu 37 puanla 7. sırada kapatan mavibeyazlılar, Play-Off 5/8 etabında mücadele edecek. Aydın BŞB, Play-Off'ta PTT ile kozlarını paylaşacak. Rakibini elerse Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru galibiyle Play-Off 5/6 etabında karşılaşacak. Mavi-beyazlılar, ilk 6 takım arasına kalıp Avrupa biletini almayı hedefliyor.

PTT'YLE İLK MAÇ İÇERDE
Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yle ilk karşılaşmasını 8 Nisan Cuma günü sahasında yapacak. Efeler Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Bu maçın rövanşı 11 Nisan Pazartesi günü Başkent Voleybol Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynanacak. ■ İHSAN KARATAŞ

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