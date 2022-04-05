Bodrum, Play-Off biletini sağlama aldı

2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor, Play-Off yolunda işini sağlama aldı. Bitime 5 maç kala 64 puanla 3. sırada yer alıp 6. basamaktaki Silahtaroğlu Vanspor'un 8 puan önünde olan yeşil-beyazlılar, zirvenin uzağında kalsa da Play-Off'u büyük ihtimalle cebine koydu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kalan 5 maçı da kayıpsız geçip bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı. Yeşil-beyazlılar, kalan 5 haftada Ankaraspor, 1461 Trabzon (D), İnegölspor, Niğde Anadolu FK (D), Adıyaman FK ile karşılaşacak.

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