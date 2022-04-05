Bucaspor 1928’in rakibi çoğaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off mücadelesi veren 46 puanlı Bucaspor 1928, geride kalan haftayı maç yapmadan geçirirken, en yakın rakibi Amed Sportif'in deplasmanda 1922 Konya ile 1-1 berabere kalmasının ardından 3'ten 4. sıraya düştü ve yerini Amed'e kaptırdı. Pendikspor'un ligin bitimine 5 maç kala adını 1. Lig'e yazdırdığı grupta Play-Off'a kalmak için 9 takım büyük mücadele veriyor.

ÇOK KRİTİK HAFTALARA GİRİLDİ

Ispartaspor 48 puanla ikinci sırada yer alırken, Tarsus İY ise Buca'nın bir basamak altında averajla beşinci durumda. 45 puanlı iki takımdan 24Erzincan 6., Ankara Demirspor ise 7. sırada. 44'er puanlı Kırklarelispor 8. Karacabey ise 9. sırada. 41 puanı bulunan Nazilli Belediyespor da 10. sırada yer aldı. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, Beyaz Grup'un bu sezon çok zorlu geçtiğini söyledi.