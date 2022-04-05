Fener’den çifte bomba

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik yarışı veren Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına da başladı. Teknik direktör konusunda sona yaklaşan ve transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertliler için 2 bomba transfer iddiası geldi. İtalyan basını, Torino ile sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki forvet Andrea Belotti'nin sarı-lacivertli ekibe gidebileceğini yazdı. Devre arasında eski kulübü Milan'a haber gönderen başarılı oyuncu, umduğunu bulamamıştı.

SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Bu gelişmelerin ardından İtalyan golcünün de transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Bu sezon 17 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Belotti, İtalyan Milli Takımı'yla 42 maçta 12 gol attı. İspanyol Todofichajes ise Ali Koç'un Real Madrid'li Marcelo ile görüşmelere başladığını yazdı. Daha önce de ismi gündeme gelen Marcelo'nun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu sezon sol bekte sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Sambacı'yı elinden kaçırmak istemiyor.

FENERBAHÇE'NİN GÖZ BEBEGİ ZAJC

FENERBAHÇE'NİN Süper Lig'de aldığı üst üste başarılı sonuçların yanı sıra futbolcuların yükselen grafikleri de dikkat çekiyor. Özellikle Miha Zajc her geçen gün yükselen grafiği ile taraftarların gönlünü kazanmış durumda. Takıma katıldığı ilk sezondan bu yana Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefinde olan ve sık sık kiralık olarak takımdan ayrılan 27 yaşındaki Sloven orta saha bu sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. 2023'te sözleşmesi sona eren tecrübeli orta sahanın yeni sözleşme imzalamasının da yeni gelecek teknik direktöre bağlı olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncuya özellikle İtalyan kulüplerinden ciddi teklifler geldiği öne sürüldü