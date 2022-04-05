Galatasaray yol ayrımında

SEZON başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan Galatasaray, Barcelona'ya 0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elendi ve Avrupa defterini kapatırken 30 Nisan'da seçime gidecek kulübü, yeni sezonda da büyük bir revizyonbekliyor. Cim-Bom, gidecek yıldızlardan sonra maaş bütçesinde de rahatlama yaşamayı planlıyor. Teknik direktör Domenec Torrent'in yeni gelecek başkan sonrası kalıp kalmayacağı merak edilirken, gelecek sezon planlamasının başladı ve 6 futbolcunun bileti nin kesildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda performansları beğenilmeyen ve sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Semih Kaya ile kiralık olarak kadroya katılan Erick Pulgar'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK: ADAY DEGİLİM

GALATASARAY 'da 30 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması geldi. Özbek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Özbek, "Yönetim kurulumuzun açıklamış olduğu seçim kararından itibaren fikrimi soran, tavsiyede bulunan ve aday olmam konusunda samimiyetle ısrar eden tüm dostlarıma söylediğimi bir kez de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Armaya ve renklerimize olan hizmet aşkım ise son nefesime kadar devam edecek. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını diler, aday arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.