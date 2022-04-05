Horoz’a ilaç gibi geldi

Spor Toto 1. Lig'de sezon başında ve sezon içinde büyük sıkıntılarla boğuşan Altaş Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal'la müthiş bir çıkış yaparak kurtuluş ateşini yaktı. Aylardır düşme hattında yer alan Horoz, milli ara sonrası en önemli rakiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 gibi çok farklı skorla yenerken, Mesut Bakkal yönetiminde son 5 maçta 4'üncü galibiyeti aldı.

İLK KEZ 3'TE 3 YAPTI

Yeşil-siyahlılar, bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. Denizlispor, puanını 33'e çıkararak kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 1 maç eksiğiyle 1 puana indirdi. 6 puanlık maçta Kocaelispor'u bozguna uğratan ve büyük bir avantaj yakalayan Horozlar, 26 günde birbirinden zorlu 6 maç yapacağı Nisan ayına moralli başladı. Sezonun en farklı galibiyetini alan yeşil-siyahlılar, ilk yarıda 1-1 kaldığı rakibi ile de ikili averajda da üstünlüğü sağladı. Galibiyet sonrası bayram sevinci yaşayan taraftarlar sosyal medya yorumlarında, 'Şöyle mis gibi Denizlispor izlemeyi özlemişiz', 'Güzel ve güçlü oyunu görünce keyifle sıradaki gelsin diyorum', ' Son 5 maçta 4 galibiyet gerçekten ciddi bir istatistik' yorumlarında bulunhattıyla dular.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER'

DENİZLİSPOR teknik patronu Mesut Bakkal, çok önemli bir maç kazandıklarını ifade ederek, "Bunun getirisini biliyoruz. Liglerin ertelenmesinden dolayı 5 haftadır maç oynamayan takım vardı. Oturduk, karar verdik; tatil mi yapacağız yoksa bu arayı iyi mi değerlendireceğiz diye. Kocaeli'ne 28 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaparak geldik. Ligde geldiğimiz durumda izin yapmanın bize yarar getirmeyeceğini gördük ve karşılığını aldık. Kalan 8, içeride 5 maçımız var. Yakaladığımız avantajı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP