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Haberler Spor Karşıyaka çıkışta

Karşıyaka çıkışta

Modafen’i deplasmanda dize getiren KSK, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Puanını 40’a çıkararak rahatladı

5.4.2022

Karşıyaka çıkışta
TFF 3. Lig 3. Grup'ta aylarca amatöre düşme korkusu yaşadıktan sonra gecikmeli de olsa teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde çıkışa geçen Karşıyaka, düşme hattındaki Modafen'i de deplasmanda Cenk'in penaltı golüyle 1-0 yenerken, alt sıralarla bağını tamamen kopardı. Erman Güraçar teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıkışa geçip oynadığı 10 maçta yalnız Orduspor 1967 deplasmanında uzatma anlarında yediği golle mağlup olan Karşıyaka, 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son 5 maçı ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, puanını 40'a çıkardı. Bitime 5 maç kala düşme hattına 10 puan fark atıp 9. sıraya tırmanan yeşil-kırmızılılar, Play-Off barajının da 10 puan gerisinde yer alıyor.
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