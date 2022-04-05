Karşıyaka çıkışta

Modafen’i deplasmanda dize getiren KSK, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Puanını 40’a çıkararak rahatladı
5.4.2022
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta aylarca amatöre düşme korkusu yaşadıktan sonra gecikmeli de olsa teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde çıkışa geçen Karşıyaka, düşme hattındaki Modafen'i de deplasmanda Cenk'in penaltı golüyle 1-0 yenerken, alt sıralarla bağını tamamen kopardı. Erman Güraçar teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıkışa geçip oynadığı 10 maçta yalnız Orduspor 1967 deplasmanında uzatma anlarında yediği golle mağlup olan Karşıyaka, 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son 5 maçı ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, puanını 40'a çıkardı. Bitime 5 maç kala düşme hattına 10 puan fark atıp 9. sıraya tırmanan yeşil-kırmızılılar, Play-Off barajının da 10 puan gerisinde yer alıyor.