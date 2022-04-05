Kartal’dan kural hatası başvurusu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 eşitlikle sona erdi. Müsabakanın 47. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ev sahibi takımın defans oyuncusu Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a geri pas verdikten sonra, Çakır'ın topu elle tutmasının ardından hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermiş, Beşiktaş'ın vuruşu kullandığı nokta ise tartışma konusu olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'la oynadıkları karşılaşma sonrası maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

SÜREÇ NASIL?

Beşiktaş'ın itirazı sonrası Futbol Federasyonu, MHK'den rapor isteyecek. MHK, maçın hakemi Zorbay Küçük'ten pozisyonla ilgili savunmasını talep edecek. Bunun üzerine MHK üyeleri, TFF'ye bir tavsiye kararı sunacak. Bu tavsiye kararında kural hatasının maçın skoruna etki edip etmediğine göre bir sonuç yer alacak. MHK'nin bu önerisine karşın TFF Yönetim Kurulu istediği yönde bir karar alabilir.

KURAL NE DİYOR?

13. Kural: Serbest Vuruşları şöyle tarif ediyor: "Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır." Beşiktaş'ın kurala göre endirekt serbest vuruşu kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan yapması gerektiği belirtildi. Hakem hocaları Trabzonsporlu futbolcuların da da kural gereği kale çizgisine dizilmesi gerektiğini kaydetti.

KÜÇÜK İÇİN BÜYÜK İDDİA

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ maçındaki kararları nedeniyle FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün sezonu kapattığı öne sürüldü. Mücadelenin ikinci yarısında Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a verdiği geri pas sonrası düdük çalmasına rağmen atışı yanlış yerden kullandıran Küçük, MHK'nın da tepkisini aldı. Mücadele sonrası kurala uymadığı hakem yorumcuları tarafından dile getirilen ve başka Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverlerin tepkisini alan FIFA kokartlı genç hakemin kızağa çekileceği öğrenildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, hata sonrası sinirlendiği ve yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde de bu rahatsızlığını dile getirdiği ileri sürülüyor. MHK'nın Zorbay Küçük'ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği ifade ediliyor.