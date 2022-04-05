Kızılcabölük 1 puana duacı

3. Lig 2. Grup'ta Kuşadasıspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak, galibiyet hasretini 8 maça çıkartan Kızılcabölükspor, düşme hattından çıkamazken, kabus devam ediyor. 8 maçta 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılar, bu sezon deplasmanda ilk kez golsüz berabere kaldı. 31 maçta 30 puanla 16. sırada bulunan Mekik, 15. beraberliğini aldı. 44 golle grubunda en çok gol yiyen 3 takım olan Denizli temsilcisi, ilk yarı evinde oynadığı maçta Kuşadaspor'u 4-0 yenmişti. Evinde 10 maçtır kaybetmeyen Kızılcabölükspor, hafta sonu Play-Off mücadelesi veren 5. sıradaki 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak. Basın sözcüsü Ahmet İlem, Kuşadası'ndan alınan 1 puanın önemine değinerek, "3 puan almak isterdik ancak olmadı. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Maçta özellikle ikinci yarı zor anlar yaşasak da 1 puan çıkarmasını bildik" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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