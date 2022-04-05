Koç’un sözlerine taraftardan tepki

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs'ta ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunurken, ameliyat olan eski başkan Aziz Yıldırım için sert söylemlerde bulundu. Koç'un bu sözleri taraftarın tepkisini çekti. Koç, "Sayın Aziz Yıldırım ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı. Defalarca söylememe rağmen kwarşıma çık aday ol. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyup. Onları niyetleri, tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler" dedi.

ADAY OL, SEÇİME GİDELİM

Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Hayatımda başka şeyler de var ama F.Bahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim" sözlerini kullandı. Koç'un açıklamaları sosyal medyada büyük eleştirilere sebep oldu.