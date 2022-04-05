KSK’de hesap şaştı

ING Basketbol Süper Ligi'nde son saniyede gelen Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından Galatasaray NEF'e deplasmanda 84-78 yenilmekten kurtulamayan Pınar Karşıyaka, normal sezonun bitimine 5 maç kala 4. sıradaki yerini riske soktu. Son 5 maçın 3'ünü kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, 25 maçta 16 galibiyetin yanında 9. yenilgisini aldı. Bu periyotta 4 galibiyet elde eden Gaziantep Basketbol, 17 galibiyete ulaşarak geriden gelip puan tablosunda Karşıyaka'yı 1 maç ve 1 galibiyet fazlasıyla solladı. Puan sıralamasında 5. sıraya gerileyen Kaf-Kaf, kalan maçlarını Tofaş, Frutti Extra Bursaspor (D), Türk Telekom (D), Büyükçekmece ve Darüşşafaka'yla oynayıp sezonu kendisine Play-Off çeyrek finalinde saha avantajı kazandıracak ilk 4 sıra içinde tamamlamaya çalışacak.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, "Galatasaray maçı çok çekişmeli geçti. İki takımın da Play-Off'ta önemli hedefleri var. Maçı üç defa kazanacak noktaya getirdik ama sonunda maalesef atışları beceremedik. Hatalardan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

KAF-KAF'TA MİLLİ GURUR

FİNAL etabında 3'te 0 çekerek 11 yıllık Sultalar Ligi özlemini dindiremeyen Karşıyaka Voelybol, milli gururla teselli buldu. İzmir ekibinin başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları, Kadın Milli Takımlar Altyapı koordinatörlüğü getirildi. Genç sporcusu Selen Naz Kıran ise U 19 Milli Takımı'na seçildi. TVF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Reşat Yazıcıoğulları'nın Türk voleybolu için büyük hizmetlerde ve emeklerde bulunmuş önemli bir isim olduğunu kaydetti. Reşat Yazıcıoğulları ise "Voleybolun tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek Türk voleyboluna yeni oyuncular kazandırmayı, altyapı milli takımlarımızla katıldığımız her turnuvada, yarıştığımız her kulvarda başarılı olmak istiyoruz" şeklinde görüş belirtti. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da "Gururluyuz. Bu olay bizim için onur ve mutluluk kaynağıdır. Bu aynı zamanda kulübümüzün izlediği politikanın da doğru olduğunu göstermektedir" dedi