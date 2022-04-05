Manisa’nın gururu

Manisa Akhisarlı Kerem Kamal, büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını boynuna takmanın gururunu yaşadı. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda yıldızlar ve gençlerde defalarca üst üste şampiyon olduktan sonra 20 yaşındayken büyüklerde ilk kez katıldığı 2019 Avrupa Şampiyonası'nda kendinden büyük rakipler arasında bronz madalyayı boynuna takan Kerem, altın hedefine ilk kez ulaştı.

2020 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Kamal, Macaristan'da Budapeşte'de düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogram grekoromen stilde Rumen, Finlandiyalı ve Azeri rakiplerini yendikten sonra finalde şampiyon unvanlı Ermeni asıllı Bulgar rakibi Edmond Nazaryan'ı 5-0'la geçip altın madalyayı boynuna taktı.

HENÜZ 22 YAŞINDA

Henüz 22 yaşında Avrupa'nın zirvesine çıkan sporcu, geçen yaz Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da ilk kez mücadele etmişti.