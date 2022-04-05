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Haberler Spor Menemen’i sıkıntı bastı

Menemen’i sıkıntı bastı

İzmir temsilcisinin maç yapmadan geçirdiği haftada rakipleri Altınordu ile Denizlispor’un kazanmasıyla birlikte arasındaki puan farkı iyice eridi

5.4.2022

Menemen’i sıkıntı bastı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan, ancak geride kalan haftayı bay takım olarak geçiren Altınordu'yu sıkıntı bastı. 35 puanla 13. sırada yer alan Menemen'in Altınordu'nun Adanaspor karşısında 3 puan almasıyla arasındaki puan farkı 1 oldu. Bir diğer rakibi Denizlispor'un da Kocaelispor'u dize getirmesinin ardından puan farkı 2'ye indi. Son 8 haftaya sıkıntılı giren Menemenspor, Pazar günü evinde İstanbulspor ile hayati bir maça çıkacak. Rakibini yenerek çıkışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar İstanbulpor ile 11 kez karşılaştı.

İSTANBULSPOR'A ŞANSI TUTMUYOR
Menemenspor bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi elde etti. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı maçta rakibine 3-2 yenilmişti. Teknik direktör Cenk Laleci, milli arayı ve bay oldukları haftayı çok iyi değerlendirdiklerini söyledi. Laleci, "Kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Alt sıralarla olan bağımızı koparacağız" dedi.

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