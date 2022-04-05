Orhun Ene’yle yollar ayrıldı

TBF, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu. TBF'den yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene'ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz."denildi.

ERGİN ATAMAN İDDİASI

Orhun Ene, milli takımın başına Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın yerine geçmişti. Son dönemde yaşanana başarısızlıkların ardından bu kararın alındığı iddia edildi. Kulislerde Ene'nin yerine geçecek isimlerle ilgili konuşmalar da başladı. En dikkat çekici iddia ise Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman oldu. Ataman'ın ismi daha önce de geçmişti.