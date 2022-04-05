TFF’de seçim tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifasının ardından seçim tarihi belli oldu. Başkanlık seçiminin 16 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.

Nihat Özdemir'in istifasının ardından vekaleten TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı, bugün yapılan toplantıda seçim tarihini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran tarihinde olağanüstü kongreyi gerçekleştirilecek. Ayrıca mali kongre de bu süreçte gerçekleştirilecek.

TFF, yeni başkanını 16 Haziran tarihinde Ankara'da yapılacak olan kongrede hem yeni başkanını seçecek hem de mali kongre gerçekleştirilecek.

2 İSTİFA DAHA GELDİ

TFF'de istifalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifa etmesinin ardından dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bıraktığı açıklanmıştı.

TFF'den bugün yapılan açıklamada ise, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.



TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de görevini bırakma kararı almıştı.