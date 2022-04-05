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Haberler Spor Uşakspor, Karan ile devamını getiremedi

Uşakspor, Karan ile devamını getiremedi

5.4.2022

Uşakspor, Karan ile devamını getiremedi
2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Uşakspor , yeni teknik patronu Ümit Karan'la seri başlatamadı. Hafta içinde deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki ikinci maçta ilk galibiyetini alan Aşigolar, taraftarları önünde hayal kırıklığı yaşatıp puanla tanışamadı ve bu mağlubiyetle alt sıralardan kurtulamadı. Teknik direktör Ümit Karan, iç sahada kaybedilen puanların çok üzücü olduğunu belirterek, "Seri yakalamayı çok istiyorduk. Son 5 maçımız kaldı. Bu karşılaşmaları en iyi şekilde geçip sezonu rahat bitirmek istiyoruz" dedi.
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