Yunusemre’den judoda 4 madalya

YUNUSEMRE Belediyespor'un judocuları başarıdan başarıya koşuyor. Afyonkarahisar'da sona eren Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Birinciliği müsabakalarından Yunusemre Belediyesporlu sporcular 4 madalyayla döndü. Sporculardan Emin Levent Yelkenci 55 kiloda altın madalya kazanırken, Ceylin Nisa Dalkara 52 kiloda gümüş madalyanın, Sıla Kırcı 48 kiloda ve Halime Deveci 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Dereceye giren sporcular yarı finale adlarını yazdırdı.

YARI FİNALLER BURSA'DA

Manisa ili sporcuları, takım halinde erkeklerde 1., kızlarda 2. oldu. ANALİG yarı final müsabakaları 15-17 Nisan'da Bursa'da yapılacak. Judo antrenörü Halil Atmaca, "Sporcularımızı kutluyorum. Yarı finalde de başarılı olup Türkiye finallerinde Manisa'ya madalya kazandırmak istiyoruz. Bizlere destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" diye konuştu.