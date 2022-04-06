‘4 galibiyet daha gerekli’

Spor Toto 1. Lig'de tutunmak için 5 galibiyete ihtiyaçları olduğunu her zaman dile getiren Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Kocaelispor galibiyeti sonrası, "Kaldı 4 galibiyet" dedi, camiaya umut dağıttı. Ligdeki en yakın rakiplerinden biri olan Kocaelispor'u deplasmanda farklı bir şekilde mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden başkan Uz, "Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesinin ardından başlayan çıkışımızı Kocaelispor maçındaki farklı galibiyetle taçlandırdık. Kocaelispor maçının özellikle ikinci yarısında ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız farklı sonuç dolayısıyla teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Ama henüz hiçbir şey bitmedi. İşi daha sıkı tutmalıyız" dedi. Son 7 haftada alınan 14 puanla maç başına 2 puan ortalamasını yakaladıklarını ifade eden kulüp başkanı Mehmet Uz, "Ligin bitimine 8 hafta kala düşme hattının üstündeki son takımla aramızdaki puan farkını bire düşürdük. Geride kalan 8 maçın 5'ini rakip konumundaki takımlarla oynayacağız. İç sahada 5 maçımız var. Bu da avantajın bizde olduğunu gösteriyor. Biz maçlarımızı kazanmaya devam ettiğimiz sürece, kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmeyecek. 4 galibiyet daha alırsak düzlüğe çıkarız" ifadelerini kullandı.

TUZLASPOR EN ÖNEMLİ VİRAJ

Uz, "Tuzla maçını kazandığımız taktirde haftalar sonra düşme potasından çıkacağız. Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç. Takımımız bu maça en iyi şekilde hazırlanacak. Pazar günü en büyük silahımız yine taraftarlarımız olacak. Uzun bir aradan sonra takımla buluşacak olan taraftarlarımızın bu maçta tribünleri doldurmalarını ve takıma maç boyunca destek vermelerini bekliyoruz" diye çağrıda bulundu. ■ SEBAHATTİN ALP

MARATON TRİBÜNÜ 10 LİRA

Denizlispor yönetimi, Tuzlaspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Yeşil-siyahlı yönetim, 10 Nisan Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın biletleri Loca önü VIP tribün: 50 TL, B ve D üst tribün: 30 TL, A ve E üst tribün: 20 TL, A ve E alt tribün 20 TL, Maraton tribün: 10 TL.