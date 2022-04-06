Bucaspor 1928 çok terleyecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Bucaspor 1928'de yönetim, sezon sonu iç transferde terleyecek. İzmir ekibinde kaleci Şener Özcan, stoperler Onur Özcan ve Yalçın Eycan Kaya ile orta saha Osman Işıklı'nın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yönetimin 4 oyuncu konusunda nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili teknik direktör Cihan Erdil'den rapor isteneceği öğrenildi. Bucaspor 1928'de yönetim, devre arasında Ahmet Aktaş, Berke Bıyık, Gökhan Köseoğlu, Tunç Murat Behram, Alper Kadir Duruk, Enes Alıç ve Saruhan Fındıkçı ile sözleşme yenilemişti. Fırtına, Ufuk Er ile de sözleşme yenilemesine rağmen, tecrübeli futbolcu Tepecikspor'a transfer olmuştu.

CİHAN ERDİL İDDİALI

Teknik direktör Cihan Erdil, cumartesi günü deplasmanda Z.Kömürspor ile oynayacaklarını ve karşılaşmayı kazanacaklarını söyledi. Erdil, "Çok kritik bir maça çıkacağız. ancak hedefimize ulaşmak için İzmir'e 3 puanla dönmek zorundayız" diye konuştu